На Олександрійщині сталася пожежа (ФОТО)

За повідомленням Управління ДСНС в Кіровоградській області, вчора, 29 грудня, о 17:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на просп. Дружби с. Приютівка Олександрійського району.

На місці події було встановлено, що горіло 35 м2 покрівлі та утеплювача надвірної споруди на території приватного домоволодіння.

Травмованих та загиблих немає. Пожежа була ліквідована о 19:12. До гасіння залучалось 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.

Причину пожежі встановлюють фахівці.