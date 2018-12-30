УВАГА, потрібна допомога! в Олександрії зникла жінка

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Шановні мешканці Олександрійщини! Необхідна ваша допомога.

Вчора, 29 грудня, зранку вийшла з дому та до цього часу не повернулася жителька міста Олександрії Перевізняк Світлана Володимирівна, 1977 року народження.

Жінка зранку збиралася на роботу (працює в Куколівській школі вчителем), проте, як зазначають її колеги, до маршрутного таксі жінка так і не сіла. Перед поїздкою до школи, жінка мала наміри скористатися послугами банкомату, розташованого біля Олександрійської ДПІ, що по вулиці Пролетарській, після чого, вона зникла. Телефон не відповідає.

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Була одягнена так, як на лівому фото знизу.

Прохання усіх, хто бачив, чи володіє будь-якою інформацією зателефонувати на номер 102 або написати у приватні повідомлення на сторінці Roman Solonina.

Просимо максимальний репост.

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