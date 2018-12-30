УВАГА, потрібна допомога! в Олександрії зникла жінка

Шановні мешканці Олександрійщини! Необхідна ваша допомога.

Вчора, 29 грудня, зранку вийшла з дому та до цього часу не повернулася жителька міста Олександрії Перевізняк Світлана Володимирівна, 1977 року народження.

Жінка зранку збиралася на роботу (працює в Куколівській школі вчителем), проте, як зазначають її колеги, до маршрутного таксі жінка так і не сіла. Перед поїздкою до школи, жінка мала наміри скористатися послугами банкомату, розташованого біля Олександрійської ДПІ, що по вулиці Пролетарській, після чого, вона зникла. Телефон не відповідає.

Була одягнена так, як на лівому фото знизу.

Прохання усіх, хто бачив, чи володіє будь-якою інформацією зателефонувати на номер 102 або написати у приватні повідомлення на сторінці Roman Solonina.

Просимо максимальний репост.