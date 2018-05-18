Вчора, 17 травня, на Олександрійщині стартував районний етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри “Джура”, участь в якій традиційно взяли школярі-старшокласники зі шкіл Олександрійського району.

Захід розпочався урочистою ходою учасників-команд та привітань від представників районної влади, волонтерів, які допомагають нашим захисникам на сході країни та учасників бойових дій, котрі побажали дітям перемоги, сили духу та, звичайно ж, нових друзів.

Вишкіл для 18 роїв, а саме таку назву вже вкотре було визначено для команд, буде проводитися у с. Головківка та триватиме два дні. На базі Головківської школи діти, після тренувань, будуть здавати відповідні залікові завдання: з медицини, збір та розбір автомату та пістолету, а також навички зі стройової підготовки.