На Олександрійщині утворили комісію з надання фінансової підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

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Відповідне розпорядження про створення комісії опубліковане на сайті Олександрійської районної державної адміністрації.

Комісія під головуванням першого заступника голови РДА Юрія Коваля буде займатись розглядом заяв про компенсацію та документів, поданих суб’єктами господарювання, вирішення інших питань щодо виплати компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

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В сфері відповідальності вищевказаної комісії є також порушення клопотання щодо включення суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов’язаних з проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у плодоношення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт.

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