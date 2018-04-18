В Новій Празі відбудеться районний фестиваль «Щасливі долоні»

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27 квітня, в селищі Нова Прага відбудеться фестиваль для дітей інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування «Щасливі долоні» організований районним центром соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді за підтримки Олександрійської РДА.

Фестиваль проводиться вже 6 років та спрямований на підтримку обдарованих діточок-інвалідів та дітей позбавлених батьківського піклування, – розповідає директор районного центру соціальних служб Ірина Чимерис, – Чому саме Нова Прага? Бо в селищі знаходиться спеціальна школа-інтернат, вихованці котрої теж приймають активну участь у фестивалі.

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