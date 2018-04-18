В Новій Празі відбудеться районний фестиваль «Щасливі долоні»

27 квітня, в селищі Нова Прага відбудеться фестиваль для дітей інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування «Щасливі долоні» організований районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за підтримки Олександрійської РДА.

– Фестиваль проводиться вже 6 років та спрямований на підтримку обдарованих діточок-інвалідів та дітей позбавлених батьківського піклування, – розповідає директор районного центру соціальних служб Ірина Чимерис, – Чому саме Нова Прага? Бо в селищі знаходиться спеціальна школа-інтернат, вихованці котрої теж приймають активну участь у фестивалі.