Про розмір пенсійних виплат особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС інформує Пенсійний фонд

Станом на 1 квітня 2018 року на пенсійному обліку у Кіровоградській області перебуває 6551 особа з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них до І категорії віднесено 1276 осіб, до ІІ категорії – 3616 осіб, до ІІІ категорії – 1574 особи, до ІV категорії – 84 особи.

Із числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи І категорії 983 ліквідаторів отримують пенсію за інвалідністю відповідно до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Середній розмір пенсії ліквідаторів-інвалідів – 4164,08 грн. Розповідає начальник управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Антоніна Торшина.

Згідно з Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.07.2018 року складатиме 1435,00 грн., з 01.12.2018 року – 1497,00 грн.

Оскільки з 01.10.2017 року при обчисленні пенсій особам, віднесеним до ІІ – ІV категорій, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», збільшений на 79 грн., в розмірі 1452,00 грн., то з 01.07.2018 року мінімальний розмір пенсій в ліквідаторів-інвалідів залишиться на теперішньому рівні. З 01.12.2018 року мінімальний розмір пенсійної виплати буде встановлено на рівні: в осіб з інвалідністю І групи – 4266,45 грн. (1497,00 грн. х 285 %), в осіб з інвалідністю ІІ групи – 3817,35 грн. (1497,00 грн. х 255 %), в осіб з інвалідністю ІІІ групи – 3368,25 грн. (1497,00 грн. х 225%).