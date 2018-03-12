На Олександрійщині від отруєння чадним газом загинуло двоє людей

Трагічна подія сталася в Олександрійському районі, в с. Приютівка 8 березня.

До оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області о 13:10 надійшло повідомлення про те, що у приватному домоволодінні по вулиці Садовій у вищевказаному населеному пункті загинули дві особи, ймовірно, від отруєння чадним газом. Ще одного чоловіка було госпіталізовано до реанімаційного відділення Олександрійської районної лікарні.

Встановлено, що один із загиблих пенсіонер, 1949 року народження. Дані інших двох осіб встановлюються.

Наразі обставини трагічної події та остаточна причина смерті чоловіків з’ясовують фахівці.