В Олександрії відзначили День народження Великого Кобзаря (ФОТО)

З нагоди відзначення 204-ї річниці з Дня народження Великого Кобзаря 9 березня в Олександрії відбулася літературно-музична композиція.

Біля меморіалу ім. Т.Г. Шевченка зібралося чимало олександрійців, серед яких представники міської влади, депутати Олександрійської міської ради, представники громадських організацій, аби вшанувати пам’ять Великого поета та письменника та визначного громадського діяча.

У ході проведення заходу були продекламовані відомі твори Шевченка, а також у виконанні хорового колективу “Веселка” прозвучали пісні на слова Кобзаря. По завершенні урочистостей, присутні поклали квіти до меморіалу поета.