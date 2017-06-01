На Олександрійщині відбудуться вибори

В липні на Олександрійщині відбудуться проміжні вибори до Новопразької селищної ради Олександрійського району в зв’язку зі складанням депутатських повноважень Миколою Бугайовим, котрий був депутатом зазначеної сільської ради по дев’ятому виборчому окрузі.

Відповідно до постанови селищної виборчої комісії вибори призначені на 9 липня 2017 року. Відповідна інформація вже опублікована на сайті Центральної виборчої комісії.

На сьогодні депутатський корпус Новопразької сільської ради налічує 21 депутата.