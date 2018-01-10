На Олександрійщині відзначать свято Водохреща

18-го січня о 23:00 в с. Войнівці розпочнуться святкові заходи з нагоди відзначення Водохреща.

Як повідомляють організатори, захід буде проходити на пляжі р. Інгулець, що протікає через Войнівку. На відвідувачів окрім традиційного освячення води та богослужіння чекає цікава розважальна програма: виступи аматорських творчих колективів Олександрійщини та Олександрійського районного будинку культури, польова кухня, виступи вокалістів та багато інших. Повідомляє Приютівська громада.

Захід відбуватиметься за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменка, заступника голови Кіровоградської ОДА Андрія Коломійцева, керівництва Олександрійської районної державної адміністрації та голів сільських та селищних голів Олександрійського району.