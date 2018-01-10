Сьогодні в Олександрійській центральній районній бібліотеці ім.Д.І.Чижевського частували варениками. Незвичайний захід Різдвяне “Varenuk-шоу” вирішили провести в рамках відзначення новорічно-різдвяних свят, які приготували читачі та відвідувачі бібілотеки.

Як розповіла директор ЦРБ Надія Чуянова бібліотека проводить подібні заходи щороку, тому вони вже стали традиційними. “Такі заходи спрямовані на популяризацію українських обрядів та традицій, автентичної української кухні. Так, для прикладу, минулих років ми проводили “Узвар-фест”, фестиваль української куті. Цього року вирішили провести свято найулюбленішої страви українців – вареників, тому й назва така – “Varenuk-шоу”.

У ході проведення заходу присутні дізналися, в яких регіонах України готують вареники, з якою начинкою, з чим їх їдять, та які особливості у кожному регіоні приготування цієї смачної української страви. Поряд із цим для відвідувачів проводилася вікторина на знання особливостей української кухні. А на останок усі бажаючі мали змогу скуштувати вареники з сиром, з печінкою та картоплею, з капустою, з яблуками, з гречкою та грибами.