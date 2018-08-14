На проміжку дороги Знам’янка-Пантаївка сталася ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася за участі трьох автівок «Санг Йонг», «ВАЗ 2101» та «Рено» 12 серпня увечері.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Моя Олександрія.

Очевидці події стверджують, що винуватцем зіткнення був пікап «Сан Йонг», який ударив ВАЗ, а той в свою чергу вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з «Рено». Після аварії винуватець втік, але правоохоронцям швидко вдалося його знайти. Травми середньої тяжкості отримали пасажири «Рено»: жінка з дитиною, дивом не постраждали інші водії.