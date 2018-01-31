На території Кіровоградщини розпочалась реалізація проекту ООН

Вчора, 30 січня, в обласному центрі зайнятості відбулася презентація проекту громадської організації «Десяте квітня» «Правова допомога внутрішньо переміщеним особам та розширення прав і можливостей громад на півдні України та в місті Кропивницький».

Проектна діяльність поширюється на Одеську, Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську області, включаючи міста, районі центри та сільську місцевість, які приймають у своїх громадах внутрішньо переміщених осіб і реалізується за підтримки Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

У рамках проекту внутрішньо переміщеним особам надається правова допомога, здійснюється індивідуальна підтримка найуразливіших осіб з цієї категорії та гарантується екстрений індивідуальний захист. Також передбачена підтримка спільнот внутрішньо переміщених осіб. Усі види допомоги в рамках проекту надаються безкоштовно.

«ВПО потребують уваги з боку держави і громадськості, вони мають бути захищеними, тому надзвичайно важливою є взаємодія влади та громадського сектору в цих питаннях. Ми плануємо організовувати різноманітні зустрічі. Орієнтовна тривалість однієї колективної зустрічі – від 1 години до повного робочого дня в залежності від кількості ВПО, зацікавлених в отриманні допомоги», – зауважив юрист громадської організації Володимир Кудря.

Під час презентації проекту представниками ГО «Десяте квітня» Ольгою Ткаченко та Ельвірою Зейтуллаєвою презентовано основні напрямки реалізації проектної діяльності:

пряма правова допомога (первинна та вторинна) ВПО та особам, які постраждали внаслідок конфлікту;

організація та проведення навчальних заходів, спрямованих на покращення мирного співіснування, інтеграцію у приймаючих громадах, розвиток, посилення спроможності, зміцнення потенціалу ініціативних груп ВПО, спільнот етнічних меншин (Рома, кримських татар), неурядових організацій, які працюють з ВПО;

проведення заходів, прийняття участі разом з активними представниками спільнот ВПО в робочих групах, комітетах органів виконавчої влади на місцях та органів місцевого самоврядування, задля забезпечення сприянню побудови конструктивного діалогу з органами влади, включенню ВПО до всіх державних програм захисту, тощо;

інформування про наявні програми підтримки ВПО, в тому числі, з питань працевлаштування, пошуку житла, участі у програмі «Доступне житло», допомогу у підготовці документів для участі у програмі та інше;

проведення правоосвітніх заходів, групових консультацій з ВПО для підвищення ості з питань захисту своїх прав;

адвокаційна робота, спрямована на покращення загальних умов і захист прав ВПО та інше.

У свою чергу, заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян зазначив, що фахівці служби зайнятості Кіровоградщини сприятимуть представникам ГО «Десяте квітня» у реалізації проекту шляхом надання допомоги в організації колективних зустрічей, семінарів, тренінгів тощо для ВПО у приміщеннях місцевих центрів зайнятості області, а також допомагатимуть проводити спільні заходи за участю внутрішньо переміщених осіб, прес-конференцій тощо.

«Спеціалісти відповідних відділів інформуватимуть ВПО щодо дати, часу та місця проведення колективних заходів, а також про можливість отримання безоплатної правової допомоги», – додав Б. Стоян.

Консультант з суспільно-політичних питань Антон Антонов зазначив, що виклики в сфері захисту прав ВПО, нажаль, усе ще залишаються актуальними у 2018 році. Дискримінаційні прояви присутні в соціальній сфері, пенсійному забезпеченні, виборчому процесі (неможливості ВПО брати участь у місцевих виборах в якості виборців), реалізації права на недоторканість свого приватного особистого життя та ін. Ще й досі переселенці обмежуються у вільному пересуванні через можливі перевірки місця проживання за адресою, вказаною у довідці ВПО.

«За відсутності довідки ВПО людина не зможе отримати пенсію, яку заробила протягом трудової діяльності. Отримання внутрішнього паспорта (ID картки) чи паспорта для виїзду за кордон, у разі втрати або ж заміни вже існуючого, потребують проходження складних і тривалих за часом процедур, а в подальшому можлива навіть відмова у документуванні», – повідомив А. Антонов.

Олена Морозова, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відзначила важливість реалізації такого проекту в нашій області і висловила свою підтримку та готовність до співпраці у питаннях реалізації та захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

За результатами обговорення, учасники заходу дійшли висновку, що побудова діалогу, ефективне поєднання зусиль влади, громадськості і спільнот дозволять розробити практичні механізми інтеграції ВПО до приймаючих громад та забезпечити їх впровадження у 2018 році.

Детальну інформацію про діяльність ГО «Десяте квітня» можна отримати завітавши до офісу у Кропивницькому:

вул. Велика Пермська, 11/2 (другий поверх)

контактні телефони: 099 167 09 99, 068 079 18 58 – Володимир, 066 242 77 07, 068 786 90 01 – Антон.