У День всіх закоханих Олександрійський РАЦС буде працювати цілодобово

Таку інформацію під час прес-конференції повідомив керiвник облaсної юстицiї Вaдим Гуцул. Посадовець зазначив, що у день усіх закоханих – 14 лютого п’ять вiддiлiв держaвної реєстрaцiї Кiровогрaдської облaстi приймaтимуть зaяви нa держaвну реєстрaцiю шлюбу тa одружувaтимуть людей цiлодобово. У цей перелік потрапив і Олександрійський РАЦС.

Інформацію щодо цього кореспондентам Голосу Громади підтвердили працівники РАЦСу. На сьогодні на цю дату поки що заяв не надійшло, проте у РАЦСі впевненні, що це справа часу.

Крім цього, 14 лютого бажаючим швидко одружитися можна буде взяти участь у проекті “Шлюб за добу”. Наразі програма діє у двох містах області – Кропивницькому та Олександрії.