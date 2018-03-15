Про подальшу долю амбулаторії в Приютівській ОТГ медпрацівники запитали заступника голови Кіровоградської ОДА Андрія Коломійцева

Щодо подальшої роботи амбулаторії в Приютівській об’єднаній територіальній громаді медичні працівники запитали заступника голови Кіровоградської ОДА Андрія Коломійцева у ході проведення робочої зустрічі вчора, 14 березня.

Під час зустрічі було обговорено чимало питань щодо переваг створення ОТГ, безпосередньо – Приютівської громади, вибори голови та депутатського складу якої призначено вже на 29 квітня. Медичні працівники поцікавилися безпосередньо подальшою долею амбулаторії у вже створеній Приютівській громаді, а особливо медиків цікавило, чи не буде з впровадженням реформи децентралізації та медичної реформи відбуватися скорочення працівників медзакладу, та чи вплинуть ці реформи на трудовий стаж.

Повідомляє Приютівська громада.

“Після створення громади, на наступний день, ніяких глобальних змін не відбудеться, проте у громади з’являться додаткові можливості для прийняття певних рішень, що стосуватимуться подальшого розвитку ОТГ. Зміниться оподаткування, надходження до бюджету, зміняться можливості селищної ради, адже кошти вже не будуть йти в районний бюджет, а зразу надходитимуть в бюджет територіальної громади. Що стосується медицини та освіти – по суті громада отримає ті повноваження, що сьогодні має районна державна адміністрація, в тому числі, й можливість самостійно розпоряджатися коштами. Проте ніяких скорочень колективу, чи то, взагалі, закриття медичних закладів на меті адміністративна реформа не має. Трудовий стаж працівників збережеться. А медичні заклади як існували, так і будуть існувати, і зрозуміло, що такий великий населений пункт як Приютівка не може існувати без медичного закладу, а от який буде його майбутній профіль – це рішення вже буде приймати керівництво об’єднаної територіальної громади”, – зазначив Андрій Коломійцев.

Про доцільність будівництва нової амбулаторії в Протопопівці запитав завідувач Приютівської амбулаторії Андрій Данилюк, зазначивши, що по суті Приютівська амбулаторія наразі більше виконує роль вторинної, аніж первинної ланки допомоги. Тому чи є сенс вкладати кошти у будівництво нового закладу, та чи не краще їх використати для придбання нового обладнання для Приютівської амбулаторії? На що заступник голови дав чітку відповідь: “Адже, навіть, не дивлячись на невелику відстань між зазначеними населеними пунктами, людям похилого віку буде складно через свій фізичний стан та поважний вік дістатися до Приютівської амбулаторії, і це є однією з причин будівництва в Протопопівці нової амбулаторії. Окрім цього планується створення досить сучасного медичного закладу, комфортного для населення, бо нині амбулаторія розміщується в невеличкому приміщенні житлового будинку, що створює певні незручності. Тож повертаючись до реформи, зазначу, що основною метою адмінреформи є, насамперед, наближення послуг для населення”.

На завершення розмови Андрій Коломійцев подякував колективу Приютівської амбулаторії за запрошення, а також за плідний та конструктивний діалог.