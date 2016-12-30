З 22 грудня в Олександрійському районному будинку культури розпочалися дитячі новорічні ранки. Про це повідомляється на сайті РДА. Колективом народного театру малих форм «Консенсус» районного будинку культури під керівництвом Олександра Яшного було підготовлено для малюків новорічну дитячу театралізовану конкурсно-розважальну програму «Аліса в задзеркаллі».

Для дітей виступали як Дід Мороз зі Снігуронькою, так і Аліса з Капелюшником та інші веселі герої новорічної казки. Маленькі олександрійці змогли взяти участь в різноманітних конкурсах та повеселитись на новорічному святі.

Новорічну дитячу театралізовану конкурсно-розважальну програму «Аліса в задзеркаллі» показано 17 разів для дітей районних та міських установ і організацій.