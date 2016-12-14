Про це повідомляється на сайті Центру інформації про права людини. Крім цього, сайт Гречка з посиланням на Всеукраїнську благодійну організацію «Легалайф-Україна» повідомляє про те, що секс-працівниці Кропивницького теж відвідають захід.

Так, 16 грудня 2016 року об 11:00, напередодні Міжнародного дня подолання насильства проти секс-працівників перед будівлею Міністерства внутрішніх справ відбудеться вулична акція з вимогою скасувати відповідальність за добровільну секс-роботу повнолітніх людей (ст. 181.1 Кодексу про адміністративні правопорушення). Під час заходу секс-працівниці, правозахисники та активісти покажуть, яким чином відбувається переслідування та залякування через секс-роботу.

Організаторами заходу виступили Центр інформації про права людини, Легалайф-Україна за організаційної підтримки програми “Громадське здоров’я” Міжнародного фонду “Відродження”.

В своєму повідомленні організатори зазначають, що відмова від покарання (декриміналізація) не означає легалізації. Учасники акції вимагатимуть скасувати відповідальність людей, які добровільно виконують секс-роботу, а НЕ законодавчо врегулювати секс-бізнес.