Олександрійка звернулася до Сергія Кузьменка з проханням допомогти їй отримати документи в БТІ

Вчора, 31 січня, голова Кіровоградської облдержадміністрації провів особистий прийом громадян. Порушені питання стосувалися сфери охорони здоров’я, матеріальної допомоги та ін.

Серед тих, хто звернувся до голови облдержадміністрації була також і жителька м. Олександрії. Жінка попросила Сергія Кузьменка допомогти у вирішенні питання отримання архівної документації на спадщину в БТІ, оскільки місцеве бюро інвентаризації їй відмовило.

“Голова облдержадміністрації звернувся до директора департаменту житлово-комунального господарства ОДА Ольги Довжук, яка була присутня на прийомі, скоординувати дії заявниці для отримання нею необхідної документації”, – йдеться у повідомленні прес-служби.