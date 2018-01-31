В Олександрійській районній бібліотеці відкрилася Школа громадського аніматора

Сьогодні, 31 січня, в Олександрійській районній бібліотеці ім. Д.І. Чижевського відкрилася Школа громадського аніматора “Вчимося діяти”. Організатором заходу виступила ГО “Олександрійський гендерний інформаційний центр”.

Серед учасників – партнери проекту: центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Олександрійський районний парламент дітей, Громадська рада Олександрійської РДА. Представники громадських організацій: Інститут соціокультурного менеджменту, Олександрійський благодійний інформаційно-консультаційний центр, Молодіжний табір «Патріот», Центр громадської активності «Перемога», учасники школи, журналісти місцевих ЗМІ.

Школа громадського аніматора дасть можливість 30-ом ініціативним молодим лідерам отримати компетенції громадського аніматора та розпочати активну діяльність, об’єднуючи громаду на вирішення місцевих проблем.

Сьогодні усі присутні мали змогу взяти участь у тайм-діалозі за назвою “Що таке громада і аніматор”, метою якого було розкриття шляхів переходу громадських активістів та лідерів у аніматори – людей, здатних розвивати локальні співтовариства, створюючи нові зв’язки між жителями, сусідами всередині територій, надихають і показують приклади, вводять нові стандарти спілкування та спільне вирішення проблем.