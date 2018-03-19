Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Минулий тиждень виявився багатим на важливі для життя міста та району події. Так, важливе рішення було прийняте на пленарному засідання Кіровоградської обласної ради, під час якого депутати надали згоду на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації із державної власності зі сфери управління Міністерства освіти і науки України до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області.

В Олександрії ТОВ «Агродар ЛТД» запускає в роботу млин від компанії «Бюлер». Зазначимо, що новий млин «Агродара» перший в Україні, сертифікований відповідно до міжнародних стандартів FSSC/ISO 22000.

Відбулися робочі зустрічі заступника Кіровоградської ОДА Андрія Коломійцева в Приютівці, де посадовець зустрівся з педколективом Цукрозаводського НВК та медичними працівниками місцевої амбулаторії. Додамо, що нещодавно Новопразька амбулаторія отримала нове обладнання.

В Олександрії в гаражному кооперативі стався вибухю Опісля цього на засідання виконкому Олександрійської міської ради прийняли рішення щодо можливих відключень електроенергії бізнесменам котрі проводять нелегальну діяльність в гаражах.

В обласному центрі відбулось вручення автомобілів представникам територіальних підрозділів органів внутрішніх справ. В переліку тих, хто отримав нове авто є і Олександрійське районне відділення поліції, працівники якого отримали в службове користування SkodaRapid.

Є новини і для всіх, хто має право на пільговий проїзд в громадському транспорті, так Уряд затвердив порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

Зокрема, затвердженим Порядком передбачається надання грошової компенсації, розмір якої щорічно буде визначатись обласними, Київською міською державними адміністраціями на відповідний рік. При цьому визначаються основні правові та організаційні засади надання компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які мають право на пільговий проїзд.