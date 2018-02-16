Олександрійська РДА шукає працівників

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Фото "Все про спорт Александрии"

Управлінням соціального захисту населення Олександрійської райдержадміністрації оголошено два конкурси на заміщення посад державної служби. Зокрема це посади категорії «Б» – начальника фінансово – адміністративного відділу, головного бухгалтера управління соціального захисту населення та категорії «В» – головного спеціаліста відділу виплати, негрошового забезпечення та формування звітності управління соціального захисту населення. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА, де детальніше можна ознайомитися з умовами конкурсу.

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Останній термін подачі документів на посаду головного спеціаліста – 23 лютого, а конкурс на заміщення вакансії відбудеться 27 лютого.  Документи ж на начальника фінансово-адміністративного відділу будуть приймати до 26 лютого включно, а безпосередньо конкурс відбудеться 2 березня.

З питаннями щодо конкурсу охочим можна звертатися до Матвєйкіної Оксани Валеріївни за телефоном (05235) 7-40-37.

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