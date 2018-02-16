Підприємець з Березівки буде прибирати сніг в Олександрії

14 лютого відбувся тендер на зимове утримання доріг в Олександрії. Відповідна інформація розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro.

Прибирання доріг від снігу в місті буде здійснювати підприємець з села Березівка Олександрійського району Решетицька Інна Валентинівна, яка стала переможцем та єдиним учасником у цьому тендері.

За умовами договору підрядник має з 14 лютого року до 31 грудня 2018 року надати послуги з розчистки доріг від снігу в обсязі 55 маш/годин.

За виконання відповідної роботи підприємець отримає 30 575,60 грн.