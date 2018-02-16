Ліквідатор «Кіровоградекології» привласнив 88 тис грн

При проведенні ліквідації банкрута Акціонерного товариства закритого типу «Кіровоградекологія» слідством було встановлено, що ліквідатор привласнив кошти підприємства, отримані від реалізації заставного майна, на загальну суму 88 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Кіровоградській області.

Зазначається, що ліквідатор до офіційних документів вніс недостовірні відомості про направлення вищевказаної суми коштів на задоволення вимог кредитора. На даний час місцевою прокуратурою затверджено і спрямовано до суду обвинувальний акт відносно ліквідатора за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.