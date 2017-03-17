Рятувальники Кіровоградщини стурбовані збільшенням кількості випадків загоряння стихійних смітників та сухостою в області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

Так, станом на 16 березня 2017 року відбулось 6 пожеж, зокрема в Бобринецькому районі та в місті Кропивницький, де було зафіксовано загоряння сухостою та стихійних смітників. Так, о 10:50 надійшло повідомлення про пожежу 2,6 га сухої трави на відкритій території поблизу с. Федіївка Бобринецького району, а рятувальники з пожежної частини Кропивницького виїздили на гасіння пожеж аж 5 разів: о 12:30 горіла суха трава на площі 500 м2 на відкритій території в районі вулиці Генерала Родимцева; о 13:10 зайнялось 5 м2 сміття на вул. Юрія Коваленка; о 15:30 на пров. Верхній Веселий також горіло сміття на площі 20 м2; о 16:10 рятувальники приборкали пожежу 150 м2 сухої трави, яка виникла на відкритій ділянці вул. Жадова, а о 16:30 сталось займання стовбура сухого дерева на вул. Комарова.

Управління ДСНС закликає мешканців області без потреби не розводити багаття в природних екосистемах та бути обережними з недопалками.