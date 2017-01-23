Олександрійські депутати вирішили підтримати обласну ініціативу щодо підвищення зарплат педагогам, які працюють в навчальних закладах, що фінансуються за рахунок міського бюджету.

Так сьогодні, 23 січня 2017 року під час двадцять сьомої позачергової сесії депутати одноголосно проголосували “ЗА” поданий депутатом Олександрійської міської ради Андрієм Коломійцевим до Управління забезпечення діяльності міськради проект рішення «Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам освіти», в якому депутат запропонував підтримати рішення щодо підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок міського бюджету, з 01 січня 2017 року.