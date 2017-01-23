Молодь – рушійна сила кожної країни, її майбутнє та розвиток. З кожним роком національна та громадянська свідомість наших школярів, студентів, молодих спеціалістів набуває важливого значення. Адже саме вони найчастіше дають найпрогресивніші ідеї, зокрема – щодо діяльності тих чи інших організацій чи громад.

В Олександрії, другому за величиною місті Кіровоградської області, прогресивна та активна молодь теж не стоїть осторонь. Так, кореспонденти Голосу Громади поспілкувалися з головою Молодіжного парламенту м. Олександрія Єгором Ющиком, який займається разом з однодумцями розробкою та втіленням ідей щодо розвитку громади міста.

Єгор навчається в Олександрійській ЗНЗ І-ІІІ ступенів №10, що в мікрорайоні Перемога, але разом з навчанням встигає і займатися активною громадською діяльністю. Так вже майже 4 роки хлопець входить до міського Молодіжного парламенту.

“Я прийшов до Центру дитячої та юнацької творчості та сказав, що хочу записатись. У нас була спілка однодумців в напрямку роботи КВК, акцій, флешмобів. З часом активізували роботу і щодо участі в житті громади Олександрії”, – згадує Єгор.

За словами активіста, наразі Молодіжний парламент Олександрії вже 3-й рік поспіль займає 2 місце по області. Організація включає представників з різних шкіл міста, а в самому парламенті беруть участь по 2 представники, які працюють в таких комісіях, як містобудування, освіта і навчання, екологія, мандатна комісія з питань депутатської етики, культури і відпочинку та здорового способу життя. Наразі найактивніше працюють школярі Олександрійського ЗНЗ І-ІІІ ст. №10, ЛІТ та НВК ЗНЗ І-ІІІ ст. №19. Координатором Молодіжного парламенту в місті є Інна Кошель, яка працює в Центрі дитячої та юнацької творчості імені Олександра Шакала.

Як зазначив Ющик, діяльність членів парламенту нагадує роботу депутатів. Так вже 2 лютого о 10 годині в міському Центрі дитячої та юнацької творчості відбудеться сесія депутатів власне Молодіжного парламенту, куди будуть запрошені різні спікери, що мають досвід в політичній діяльності, бізнесі чи громадській роботі.

“Це буде вже 2 сесія, де ми розкажемо про свою роботу, свої допрацювання та проекти, які будемо затверджувати на міжсесійний період. Наступну ж сесію плануємо провести вже в сесійній залі Олександрійської міської ради, як це роблять в Кропивницькому”, – розповідає молодий лідер.

За останній час, за словами очільника міського Молодіжного парламенту, вони здійснили кілька проектів, куди залучили школярів з різних шкіл міста. Це був проект “Обміняй цукерку на сигарету” та акція “Подаруй частинку добра” (до Дня толерантності). Найбільш активно члени організації намагаються діяти по селам, адже саме там дітям неабияк цікаво взяти участь в нових та цікавих акціях. Зокрема, нещодавно пройшов табір “Патріот”, в якому з міських учнів приймала участь і 10 школа, де навчається сам Єгор.

Найбільшим же та найважливішим проектом, яким наразі займаються члени Молодіжного парламенту в Олександрії, є проект для дітей з особливими потребами щодо впровадження інклюзивної освіти в місті. Як раніше повідомляв Голос Громади, метою проекту є включення таких дітей в позашкільну діяльність та налагодження їх контакту з соціумом.

Єгор Ющик зазначив, що організація співпрацює з “молодіжним лідером 2016-го року” Андрієм Кіманом, об’єднанням інвалідів “Віра”, обласною владою та обласним центром дитячої та юнацької творчості, крім цього проведення заходів координується через міську раду та відділ освіти. Але Молодіжний парламент міста шукає й інших посадовців та керівників організацій, які мають бажання займатися втіленням проектів молодих лідерів.

Останнім проектом, який хочуть втілити активісти, є створення в Олександрії кінотеатру для дітей “Дитячий кінозал”, зокрема – для дітей з особливими потребами.

Варто зазначити, що школярі часто працюють на “голому ентузіазмі”, що не може не захоплювати. Адже проекти, які пропонують та власними силами здійснюють діти, є важливими не лише для Олександрії, а і для всієї країни. Тому маємо сподіватися, що ідеї, з якими члени Молодіжного парламенту підуть у дорослий світ “великої політики” все ж таки зможуть втілитись та вплинути на розвиток здорової та сучасної країни.