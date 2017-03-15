Вчора, 14 березня 2017 року потяг «Інтерсіті+» сполученням №731 Запоріжжя – Київ, що наближався до станції з боку Запоріжжя, збив 33-річного олександрійця. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на начальника Олександрійського відділу поліції Сергія Котигу.

Машиніст, який керував потягом, зазначив, що чоловік вискочив з-за опори в декількох метрах від поїзда. Шляхом екстреного гальмування трагедії запобігти не вдалося і від отриманих травм він помер.

Про інцидент працівників поліції повідомили вчора о 19:25. Поліція не відкидає версію самогубства.