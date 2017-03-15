Сьогодні, 15 березня 2017 року до обласного центру прибув потяг єднання “Труханівська Січ”. Про це повідомляє сайт Акула.

У складi 254 осiб на Кіровоградщину з різних регiонiв України школярi, студенти, вихованцi вiйськових училищ, бiйцi АТО та викладачi навчальних закладiв приїхали аби подiлитися власним досвiдом та поспiлкуватися iз молоддю області.

За словами голови Всеукраїнської органiзацiї “Коломедiа“, отамана “Труханiвської Сiчi“ Миколи Бондара, “Укрзалiзниця“ для подорожi Потягу Єднання безкоштовно надала вагони: 9 купейних вагонiв, 1 вагон кiнозал, 1 вагон кают-компанiя.

Сьогоднi на гостей iнших регiонiв чекає програма заходiв, яка розписана до 20:00. Вони вiдвiдають iсторичнi пам’ятки, локацiї в навчальних закладах, побувають на театральнiй виставi, заспiвають гiмн України разом з активiстами обласного центру, тощо.

Як раніше повідомляв Голос Громади, акція ініційована волонтерами та громадськими діячами в рамках реалізації програми Президента України з підтримки національної єдності. Мета заходу – сприяти консолідації суспільства та взаєморозумінню мешканців різних куточків України, піднесенню патріотичного духу українців, а також популяризація національної культури.