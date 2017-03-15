26-27 серпня 2017 року в Кропивницькому відбудеться масштабний CentroFEST2017 – дводенний фестиваль в центрі України. Про це повідомили організатори фестивалю на своїй сторінці в соц.мережі Вконтакте.

В програмі передбачається наступне:

– хедлайнери: сучасні українські відомі гурти;

– велика сцена; якісний звук та освітлення;

– літературна, художня та спортивна локації;

– проживання в наметовому містечку;

– конкурси, розваги, шоу.

Організатори запрошують долучитися до участі у фестивалі гурти, що відповідатимуть умовам участі у фестивалі. Крім цього, зараз шукають і художників, адже на території буде проводитись масштабна виставка молодих талантів і відомих майстрів. Також запрошуються майстри хенд-мейду для створення ярмарки і проведення різноманітних майстер-класів. Плануються майстер-класи з солоного тіста, монотипії, боді-арту, розпису хною, квілінгу, ліплення з глини та інших.

Вхід на CentroFEST-2017 ВІЛЬНИЙ!