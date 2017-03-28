Як раніше повідомляв Голос Громади, в Олександрії ТОВ “Профенергомонтаж” пропонує роботу для АТОвців, адже сам керівник організації Олександр Гуржій теж є учасником АТО.

Сюжет про наших співвітчизників показали і на каналі 1+1 в телепередачі ТСН. Так, оскільки після демобілізації олександрійські ветерани АТО зазнали проблем з працевлаштуванням, вони вирішили організувати власну справу. В сюжеті повідомляється, що бійці відкрили власне підприємство з обслуговування електромереж, яке вже через декілька місяців отримало певну популярність серед мешканців.

Офіс підприємців знаходиться в центрі міста, замовлення приймають цілодобово. Штат складає 10 ветеранів.

Головними клієнтами є місцеві ОСББ, які дуже задоволені якістю надання послуг, адже робітники виконують свою роботу з військовою точністю та якістю. Наразі підприємство планує розширятись, так як постійно надходить велика кількість замовлень.

Кіровоградський центр зайнятості ставить це підприємство в приклад решті безробітних демобілізованих військових, яких на Кіровоградщині налічується майже півтори тисячі.