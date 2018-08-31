Олександрійці отримали нагороди з нагоди свята Дня незалежності України

З нагоди 27-ї річниці незалежності України грамотою Кіровоградської обласної ради нагороджений депутат облради Анатолій Дичко, подякою Кіровоградської обласної ради відзначена голова квартального комітету №26 Людмила Медведенко.

Знаком народної пошани за громадянський подвиг нагородило Всеукраїнське об`єднання «Країна» голову ГО «Спілка інвалідів Чорнобиля» Людмилу Комлєву, а подяку командира третього окремого полку спецпризначення Збройних сил України отримав Сергій Кульга, як незмінний волонтер АТО та ООС. Про це йшлося на 50-й сесії Олександрійської міської ради 31 серпня. Всім нагородженим, крім А.Дичка, який не був присутнім на сесії, вручав нагороди міський голова Степан Цапюк.