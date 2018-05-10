4 та 5 травня в м. Києві відбувся Чемпіонат України-2018 з кіокушинкай карате в розділі куміте серед дітей у вікових категоріях 2009-2008, 2007-2006, 2005-2004 років народження.

47 вихованців спортивного клубу “СПАРТА-17” виступали у складі Кіровоградської області. Загалом в змаганні прийняли участь 680 спортсменів з різних областей України. В якості суддів виступили: Бондаренко Микола, Томаровщенко Максим, Капінус Андрій, Баранов Денис.

Результат Чемпіонату України-2018 з кікушинкай карате в розділі “куміте” серед дітей 2009-2004 років народження СК “СПАРТА-17” – 20 призових місць! Кращий показник клубу з чемпіонатів України.

Результат Чемпіонату України-2018 з кікушинкай карате в розділі “куміте” серед дітей 2009-2004 років народження СК “СПАРТА-17” – 20 призових місць! Кращий показник клубу з чемпіонатів України.

3 місце: Чупріна Софія, Слинько Михайло, Гайдар Катерина, Лагно Дар’я, Титаренко Влад, Сокорєв Роман, Репенько Олександр, Дивляш Артем, Колісник Давид, Мякушко Антон, Шатурська Ульяна.

2 місце: Коваленко Вадим, Мележик Дар’я, Рескаленко Ярослав, Головка Діана, Цой Віктор.

1 місце: Мякушко Назарія, Бенько Діана (вдруге), Ткаченко Софія (втретє), Погрібна Віка.

Підготували спортсменів Томаровщенко Андрій, Павліченко Денис, Бондаренко Микола, Лагно Світлана та Слинько Сергій.