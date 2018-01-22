Олександрійці відвідали персональну виставку Миколи Панасюка

Сьогодні, у День Соборності України, в Олександрійському районному будинку культури відкрилася персональна виставка поета, неординарного художника – графіка, живописця, який працює у різних жанрах і техніках мистецтва, члена спілки художників Росії та національної спілки художників України Миколи Панасюка.

З вітальним словом до усіх присутніх звернулася директор Олександрійського районного будинку культури Юлія Єлсукова, привітавши з відкриттям виставки, що має цікаву назву – “Ожива в картині кожній світ прекрасний, світ художній”. Серед поціновувачів мистецтва було чимало молоді.

Довідково: Микола Іванович Панасюк народився 22 вересня 1948 році на Кіровоградщині в селі Олексіївка. Почав малювати з 12 років. Закінчив навчання в Одеському Державному художньому училищі ім. М.Б. Грекова в 1971році, після чого працював учителем в загальноосвітній школі та викладачем в дитячій художній школі міста Староконстянтинова Хмельницької області. У 1986 році закінчив Харківський художньо – промисловий інститут за фахом художник-графік. Художник, педагог вищої школи працював викладачем, на художньо–графічному факультеті педагогічного інституту ім. І.Я. Яковлева міста Чебоксари, Чуваської республіки. В 1995 році повернувся на Україну.

Як вже зазначалося вище, Микола Панасюк є членом спілки художників Росії та національної спілки художників України. Презентував двадцять персональних художніх виставок. Учасник багатьох республіканських, всесоюзних, регіональних та міжнародних художніх виставок. Його твори знаходяться в художніх музеях України, Росії і приватних збірках країн Європи, Америки, Канади. Микола Іванович постійно друкується в місцевій пресі Кам’янець–Подільська, є співавтором поетичних збірок.

У 2013 році була надрукована перша особиста збірка художніх та ліричних творів «Кам’янецькі чари», а у 2017 році – друга власна збірка художника і поета «Поезія рідної землі» – свою збірку автор присвятив своїм землякам, мешканцям рідного краю села Добронадіївка Олександрійського району.

Виставка триватиме до 20 березня. Вхід вільний.