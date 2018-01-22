Вже шість випадків кору зареєстровано на Кіровоградщині

На сьогоднішній день, 22 січня в Кіровоградській області зареєстровано 6 вірусологічно підтверджених випадків кору (з початку 2018р.). Таку інформацію оприлюднив сьогодні Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Зазначається, що 4 випадки виявлені серед дітей та підлітків віком до 17 років. Майже всі випадки кору завезені з регіонів, де реєструються підвищені рівні захворюваності на кір (Одеська, Івано–Франківська, Київська області).

Медики повідомляють, що єдиною надійною профілактикою кору та запобіганню ускладнень є профілактичні щеплення.