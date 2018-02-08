Олександрійців запрошують на службу до поліції

Нещодавно в Електронній системі відбору кадрів було оприлюднено інформацію про конкурси на заміщення вакантних посад в органах національної поліції України в Кіровоградській області серед яких є також і вакансії в Олександрії.

Зокрема в Олександрійському районному відділенні поліції відкритий конкурс на посаду інспектора сектору реагування патрульної поліції з заробітною платою в 7700 гривень.

Крім цього шукають на службу 4-х поліцейських ізолятора тимчасового тримання №7 на заробітну плату 7700 гривень.

Зазначимо, що на Кіровоградщині відкриті вакансії інспекторів сектору реагування патрульної поліції, поліцейських ізолятора тимчасового тримання та поліцейських з обліку та зберігання речових доказів і озброєння в інших районах області.