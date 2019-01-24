«Олександрія» переглядає двох потенційних гравців

Команда Володимира Шарана, яка перебуває в Туреччини розглядає двох потенційних новачків з Бразилії та Словаччини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ФК «Олександрія».

Вчора, 23 січня, олександрійська команда провела перше тренування, до якого долучилися два новачки: двадцятирічний бразилець Андерсон Чубі та двадцятип’ятирічний словак Іван Шранц.

На зборах в олександрійців заплановані п’ять контрольних матчів:

– 26 січня – ПФК «Ботєв» (Пловдив, Болгарія);

– 28 січня – ФК «Арка» (Ґдиня, Польща);

– 30 січня – ПФК «Черно море» (Варна, Болгарія);

– 1 лютого – ФК «Пюнік» (Єреван, Вірменія);

– 2 лютого – ФК «Вардар» (Скоп’є, Македонія).

