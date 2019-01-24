Понад 90% працівників Кіровоградщини отримали виплату боргу по заробітній платі

Під час звітної прес-конференції керівник обласної юстиції Вадим Гуцул повідомив про виплату боргу по заробітній платі 93% працівникам області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

«На Кіровоградщині почали активно працювати над стягненням боргів із зарплати, починаючи з 2015 року й ситуація у області є абсолютно стабільною і некритичною» – говориться у повідомленні.

У 2018 році 826 мешканців області змогли отримати свої чесно зароблені гроші, які їм раніше заборгували недобросовісні роботодавці. Загалом сума боргу становила 1,6 мільйона гривень.

«Окрім цього, ми з командою відновили порушені права ще й тих громадян, які працювали на теперішніх так званих підприємствах-банкрутах. У таких випадках майно організації оцінює арбітражний керівник. Після проведення інвентаризації розпочинається продаж на відкритих торгах, якщо комітетом кредиторів не встановлено інший порядок продажу майна. Загалом громадянам виплатили готівкою 2, 7 мільйонів грн», – пояснив Вадим Гуцул.