Олександрієць попросив Сергія Кузьменка пришвидшити відновлення вуличного освітлення

Сьогодні, 1-го березня, у ході проведення “гарячої лінії” до голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка зверталися мешканці області з різних питань, зокрема й з Олександрії. Серед популярних питань були питання щодо вирішення проблем у сферах охорони здоров’я та житлово комунального господарства.

Питання вуличного освітлення озвучив олександрієць, котрий попросив Сергія Кузьменка посприяти пришвидшенню відновлення зовнішнього освітлення декількох вулиць в місті Олександрія.

Містянин повідомив, що наразі відсутнє освітлення по тим вулицям, де нещодавно проводилися ремонтні роботи по заміні електроопор. А саме по вулиці Нагорній, Ціолковського, Театральній, Фурманова, 40 років Перемоги, Коцюбинського, Петровського, Б.Хмельницького та Київській. Повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Голова ОДА у відповідь повідомив, що цього року по всьому місту буде замінено систему вуличного освітлення і роботи мають розпочатися вже навесні.