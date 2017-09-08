«Опоблок» та лояльні до нього політсили – «ЗА» підвищення квартплати

Як і передбачалося, на порядок денний чергової сесії Олександрійської міської ради було внесено питання, яке стосувалося коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Висловлюючись простіше – питання підвищення цих тарифів. Власне, якщо формулювати точно, відповідним рішенням виконавчого комітету міськради №452 від 6 липня 2017 року ці тарифи вже були «скориговані», але з грубими процедурними порушеннями, у зв`язку з чим група депутатів від фракції «Солідарність» добилась внесення на розгляд сесії проекту рішення про скасування згаданої ухвали виконкому №452.

Власне, «розгляд питання» розпочався ще до початку сесії сьогодні, 8 вересня перед будівлею міської ради. Там олександріці організували мітинг з вимогою скасувати підвищення квартплати, висловити недовіру міському голові, членам виконкому, юридичному управлінню, управлінню економіки міської ради разом з їхніми керівниками за прийняте виконкомом рішення. З початком сесії актив народної групи піднявся на 4-й поверх до сесійної зали.

У порядку денному означене питання опинилося під десятим номером. До цього усі попередні проекти рішень розглядались порівняно швидко, а от на десятому пункті у залі розгорілись неабиякі пристрасті.

Власне, розгорітись було з-за чого. З доповіді депутата від «Солідарності» Віталія Заріцького з`ясувалося, що не лише порядок підготовки та ухвали виконкомом такого надважливого і болючого питання для міської громади, як підвищення тарифу, ряснів грубими порушеннями – ними грішила і сама методика розрахунку нових тарифів. Депутат ґрунтовно підготувався до виступу: декілька аркушів з наведеними цифрами не залишали, здається, сумнівів, що нові «квартплатні» тарифи не лише економічно не обґрунтовані її авторами від управління економіки (як того вимагає державне законодавство), а просто «підігнані» під потреби конкретного замовника робіт з утримання будинків і прибудинкових територій – КП «Житлогосп». Це проглядалося і в закладених у розрахунки витратних складових новоприйнятого тарифу (підвищення електроенергії та мінімальна заробітна плата), і в інших його компонентах, на що також звернув увагу доповідач. Крім того, за словами В.Заріцького та інших виступаючих депутатів, рішення про підвищення тарифів готувалося практично таємно, без скликання відповідної комісії та обговорення на ній даного питання.

Доповідь мала бурхливий резонанс від опонентів – «Опозиційного блоку», котрий, як відомо, лише носить таку гучну назву, а насправді є лояльним до міського голови та його заступників. Звісно, не залишились у боргу і сам міський голова з заступниками та секретарем міськради. Їхня аргументація новизною не відрізнялась. Сказано було дуже багато палких речей, але суть зводилась до одного: «Ви проти підвищення тарифу? То ви однозначно за розвал житлово-комунальної системи та дестабілізацію інфраструктури у місті!». Далі, теж за звичним сценарієм, йшли звинувачення міського голови Степана Цапюка на адресу депутатів-представників партій більшості чинної державної влади: мовляв, це ваші однопартійці довели людей до зубожіння, а країну – до хаосу, то що ви від нас хочете? Прибічниками тарифного підвищення наводився і такий «беззаперечний» аргумент: мовляв, все одно в Олександрії не менше 75 відсотків сімей отримують субсидії, отож ця переважна більшість все одно ніякого підвищення не відчує – все покриють державні кошти. Ну а решта 25 % жителів, мовляв, якось потерплять. (Правда, ніхто з них при цьому не сказав, що навіть ті люди, які отримують субсидію, не завжди мають її у літній період, але ж квартплату «Житлогосп» нараховує кругли рік). І ще звучало таке: скоригували тариф всього на якихось жалюгідні 35 відсотків – хіба ж це підвищення?

Ґрунтовні зауваження у вигляді особистої думки зробив з цього приводу депутат від «Солідарності» Михайло Сулятицький. Як досвідчений виробничник, він також звернув увагу на ряд невідповідностей у складових нових тарифів, а також на те, що врешті-решт і державні кошти теж не падають з неба, отож «Житлогоспу» не варто б бути такими ласими до державних грошей, на які той розраховує у вигляді додаткових субсидій після введення нового тарифу… А ще М.Сулятицький покртикував КП «Житлогосп» за те, що ніякої оптимізації роботи підприємства за час його діяльності не спостерігається, як і модернізації, переоснащення, поліпшення організації праці – воно лише є посередником між жителями будинків та реальними виконавцями робіт. «Звичайно, легше тратити людські гроші, ніж підвищувати якість надання послуг», – сказав доповідач.

Гарячі дебати тривали годину з гаком, перш ніж було оголошено поіменне голосування з даного питання. Результати його такі: рішення про скасування тарифу підтримали депутати від «Солідарності», «Самопомочі», по одному депутату від «УКРОП» та «Радикальної партії» – всього 14 чоловік. Проти були «опозиціонери» (7 голосів), решта інших утримались (11 голосів). Як наслідок, більшість депутатів вважають, що підвищена квартплата – це цілком нормально і закономірно. Народ повинен знати своїх «героїв», за яких він свого часу віддав виборчі голоси.