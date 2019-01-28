Ощадбанк запрошує олександрійців на роботу

У філії ПАТ «Державний ощадний банк України»: є вакансії керівника відділенням, начальник відділу та контролера-касира.

ПАТ «Державний ощадний банк України» – одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком. Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку послуг, збільшенні присутності на ринку банківських продуктів та послуг.

Служба зайнятості співпрацює з ПАТ «Державний ощадний банк України» щодо добору необхідних кадрів. Сьогодні підприємство потребує близько 50 фахівців. Серед вакансій: керівник відділенням, начальник відділу, заступник начальника відділу, завідувач сектору, контролер-касир, юрисконсульт та інші. Заробітна плата від 6 до 20 тисяч гривень.

Фахівці потрібні у містах Олександрія, Кропивницький, Знам’янка і Світловодськ, а також у Голованівському, Добровеличківському, Маловисківському, Новомиргородському, Петрівському та Онуфріївському районах.

За більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.