Про те, які пільги мають неповнолітні щодо робочого часу, заробітної плати та надання відпусток розповідає центр зайнятості

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Для всіх працівників, які ще не досягли вісімнадцяти років, чинним законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу. Так, якщо для дорослих працівників нормальна тривалість робочого часу відповідно до ч. 1 ст. 50 КЗпП становить 40 годин на тиждень, то підлітки віком до шістнадцяти років не повинні працювати більше 24 години на тиждень, а працівники віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років – 36 годин на тиждень (п. 1 ч. 1 ст. 51 КЗпП). Заступник начальника юридичного відділу обласного центру зайнятості Тетяна Дігтяренко повідомляє, що водночас, заробітна плата неповнолітнім працівникам при скороченій тривалості їх робочого часу виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій, які працюють у звичайному (повному) режимі робочого часу. Тобто працівники-підлітки хоч і працюють, порівняно з дорослими, протягом меншого проміжку часу, але мають право на оплату своєї праці у розмірі повної тарифної ставки, повного окладу.

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Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини вищевказаної максимальної тривалості робочого часу, передбаченої для осіб відповідного віку, тобто 12 годинам на тиждень – для осіб у віці до шістнадцяти років, або 18 годинам на тиждень  – для осіб у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

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Щодо щорічних відпусток, то відповідно до  ст. 195 КЗпП вони надаються неповнолітнім працівникам у зручний для них час. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Тривалість же щорічної відпустки згідно з ч. 2 ст. 75 КЗпП та ч. 8 ст. 6 Закону України «Про відпустки» становить для неповнолітніх працівників тридцять один календарний день.

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