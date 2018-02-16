Про те, які пільги мають неповнолітні щодо робочого часу, заробітної плати та надання відпусток розповідає центр зайнятості

Для всіх працівників, які ще не досягли вісімнадцяти років, чинним законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу. Так, якщо для дорослих працівників нормальна тривалість робочого часу відповідно до ч. 1 ст. 50 КЗпП становить 40 годин на тиждень, то підлітки віком до шістнадцяти років не повинні працювати більше 24 години на тиждень, а працівники віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років – 36 годин на тиждень (п. 1 ч. 1 ст. 51 КЗпП). Заступник начальника юридичного відділу обласного центру зайнятості Тетяна Дігтяренко повідомляє, що водночас, заробітна плата неповнолітнім працівникам при скороченій тривалості їх робочого часу виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій, які працюють у звичайному (повному) режимі робочого часу. Тобто працівники-підлітки хоч і працюють, порівняно з дорослими, протягом меншого проміжку часу, але мають право на оплату своєї праці у розмірі повної тарифної ставки, повного окладу.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини вищевказаної максимальної тривалості робочого часу, передбаченої для осіб відповідного віку, тобто 12 годинам на тиждень – для осіб у віці до шістнадцяти років, або 18 годинам на тиждень – для осіб у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Щодо щорічних відпусток, то відповідно до ст. 195 КЗпП вони надаються неповнолітнім працівникам у зручний для них час. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Тривалість же щорічної відпустки згідно з ч. 2 ст. 75 КЗпП та ч. 8 ст. 6 Закону України «Про відпустки» становить для неповнолітніх працівників тридцять один календарний день.