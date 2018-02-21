До військової частини в Олександрії завітав народний депутат України Анатолій Кузьменко

Сьогодні, 21 лютого, у військовій частині 2269 в м. Олександрія відбулися урочистості з нагоди відзначення 74-річчя з дня заснування військової частини.

На урочисті заходи був запрошений народний депутат України Анатолій Кузьменко, котрий прибув до частини завчасно, аби поспілкуватися спочатку з ветеранами та службовцями частини.

На заході також були присутні міський голова Степан Цапюк, перший заступник голова Олександрійської РДА Юрій Коваль, голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко, депутати Олександрійської міської ради, особовий склад військової частини, ветерани, а також їх близькі та рідні, представники духовенства.

З урочистою промовою на початку заходу до усіх присутніх звернувся заступник командира військової частини 2269 по роботі з особовим складом полковник Юрій Криндач, який привітав присутніх з урочистою датою.

Окрім цього наснаги та здоров’я військовослужбовцям та їх родинам побажав Анатолій Кузьменко, а також зазначив, що кожного року збільшується фінансування для Національної гвардії.

На завершення урочистостей від особового складу військової частини Анатолія Івановича було нагороджено медалю за співпрацю з Національною гвардією.