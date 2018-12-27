Після снігопаду міський голова С.Цапюк пообіцяв «розігнати» управлінців комунальної сфери

Минула півторадобова штормова завірюха стала неабияким випробуванням для комунальників міста. Як зауважив міський голова Степан Цапюк на засіданні виконавчого комітету міськради 26 грудня, «я не пам`ятаю такого снігопаду за всі свої каденції».

Разом з тим за великим рахунком, кількість опадів протягом 25-25 грудня створила товщину снігового покриву в середньому не більше 30 см, що взагалі-то зовсім не є рідкісним для нашої кліматичної зони. Та оцінка міського голови роботи комунальників з розчищення від снігу олександрійських вулиць була неоднозначною. Він похвалив роботу рядових робітників, які працювали всю ніч на дорогах міста після припинення віхоли і висловив деякі не надто шанобливі епітети (які «Голос Громади» не буде наводити з етичних міркувань) на адресу ряду їхніх керівників, котрих, за словами міського керманича, було або складно знайти по телефону, або ж вони спокійно перебували у теплому родинному колі у найнапруженіші нічні та ранкові години роботи їхніх підлеглих. Також було зазначено, що розчищалися лише головні, центральні,транспортні вулиці міста, а до приватного сектора справа не дійшла.

«Наведіть порядок у ваших службах, – декілька разів з наголосом повторив міський голова, звертаючись до присутніх на виконкомі начальника Управління ЖКГ Андрія Некрасова та до його заступника Віталія Бондаренка. – Наведіть лад, або це зроблю я, просто розігнавши всі ваші керівні ланки!».