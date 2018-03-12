Після танення снігу Олександрія потребує допомоги рятувальників

З настанням потепління в Олександрії рятувальникам доводиться надавати допомогу з відкачування води в різних районах міста.

Так у святкові дні, 8-го березня, рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії аби запобігти підтопленню приватних домоволодінь за допомогою спеціального обладнання довелося відкачувати талу воду по вулиці Грушевського.

Така ж ситуація склалася по вулиці Козацькій (колишня Червоного козацтва), 10 березня. На проблемній ділянці вулиці, а саме навпроти Олександрійської дитячої міської лікарні поряд з домоволодіннями приватного сектору, рятувальники відкачали чимало талої води.