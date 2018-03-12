В Олександрії відкрилась виставка робіт фотохудожниці

Вчора, 11 березня в олександрійській виставковій галереї VashArt відкрилась фотовиставка аматорських робіт Софії Вялих. Відкриття відбулося о 16-й годині. Софія навчається в 11 класі ЗНЗ №17, це її перша виставка. Крім фотографії, захоплюється живописом, свого часу закінчила Олександрійську художню школу. Себе навіть вважає більше художником-живописцем, ніж фотомитцем, але на її думку, одне іншому не заважає – ці два види мистецтва тісно пов`язані між собою. Експозиція має загальну назву «Stupid Dream». Жанри, представлені на виставці, – це переважно етюди, пейзажі і портрети.

За словами Софії, портретні роботи – не випадковість: вона любить працювати з людиною, під час роботи одночасно спілкуючись. Любить подорожувати, а також обожнює музику, під впливом якої до неї часто приходять певні образи. До речі, значна частина портретів і репортажних фото, представлених на виставці, зроблені на концертах рок-знаменитостей, у тому числі і всесвітньовідомих.

«Ці знімки – ланцюжок ілюстрацій до деяких музичних творів, які мене вразили. Головна ідея полягає в тому, що наше життя складається ніби з кадрів кіноплівки, що можуть бути непоміченими, але слід, який вони залишили у свідомості, буде відображатися у майбутньому. Також ці непомітні моменти відбиваються у снах, створюючи ілюзію реальності, підштовхуючи та надихаючи на якісь рішення. Через фотознімки мені хотілося передати емоції, які відчувалися в певний момент часу. Хотілося б, щоб глядач спробував зрозуміти їх і знайти в них частинку себе, а можливо – якусь підтримку і самозаспокоєння» – так зокрема окреслила напрямок певних тем експозиції сама авторка.

Після закінчення презентації чимало екземплярів своїх фоторобіт вона просто дарувала бажаючим відвідувачам, залишаючи їм свій автограф на пам`ять.

А майбутнє Софія збирається пов`язати з живописом – наприклад, після школи поступити на художній факультет, неодмінно у якомусь і західноєвропейських університетів.

Експозиція виставки працюватиме до 10 квітня.