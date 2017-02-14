Як неодноразово повідомляли кореспонденти Голосу Громади, наразі на дорогах державного значення проїзд забезпечено у повному обсязі. Про це інформує прес-служба САД в Кіровоградській області.

Крім цього, на території області розчищалися і дороги місцевого значення. Але, як відомо, існують також дороги, до яких досить важко дістатися, але вони є важливими для якісного та швидкого сполучення територій. З огляду на це, зараз Олександрійська ДЕД працює на розчистці більш важкодоступних доріг місцевого значення, забезпечуючи виїзд на державні дороги.