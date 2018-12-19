Представники Приютівської громади привітали дітей у Войнівці зі святом Святого Миколая

Сьогодні, 19 грудня, в селі Войнівка Приютівської об’єднаної територіальної громади голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, заступник голови Приютівської ОТГ Ірина Чемерис, в.о.старости Михайло Ручйов та голова ТОВ «Техагропром» Польща Віталій вітали маленьких войнівчан зі святом Святого Миколая.

Повідомляє Голос Громади.

Посадовці відвідали Войнівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, дізналися про перші результати впровадження програми Нової української школи та інклюзивної освіти.

Гості побували в навчальних класах школи, привітали учнів зі святом Святого Миколая, побажали успіхів у навчанні та вручили солодкі подарунки й нову шкільну дошку для кращої організації навчального процесу та оволодіння шкільною програмою.