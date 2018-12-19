До Дня Святого Миколая вихованці дитячого садка в Головківці отримали іграшки та солодощі

Делегація представників з Приютівської громади у складі голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева, заступника Приютівської голови Ірина Чемерис, в.о. старости Кузьменко Тетяни сьогодні, 19 грудня, завітали до села Головківка Приютівської громади.

Повідомляє Голос Громади.

Відвідувачі Головківки побували у дитячому садку, де взяли участь у святковій програмі й привітали дітлахів зі святом Миколайчика та подарували солодощі з іграшками.