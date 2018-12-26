Президент оголосив про припинення воєнного стану запровадженого у 10 областях України

Президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану з 14.00 годин 26 грудня. Про це Глава держави заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Офіційного інтернет-представництва Президента України Петра Порошенка.

«Зараз рівно 14.00 і сьогодні, зараз о 14.00 припиняється воєнний стан. Це моє принципове рішення. Воно ґрунтується на аналізі всіх складових поточної безпекової ситуації в державі», – підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави зауважив, що рішення про припинення дії воєнного стану ухвалюється незважаючи на те, що ситуація довкола України не дуже змінилась. «Ви бачите, що ОБСЄ підтвердила данні нашої розвідки і в районі Луганська знайдено підтягнуті засоби і реактивні системи «Град»; збільшено кількість артилерії; не відведені танки, які були зафіксовані супутниковими знімками наших союзників по НАТО; не зменшено кількість військової присутності Російської Федерації в Азовському морі. На жаль, і кількість особового складу не відведена», – перерахував Президент.

Водночас Глава держави наголосив, що «в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських Збройних Сил і інших підрозділів сектору оборони і безпеки».

За його словами, проведена величезна робота із передислокації, із скорочення термінів бойового злагодження, із доукомплектації за рахунок резервів першої черги, із поставок у війська нового озброєння і модернізованого озброєння і воєнної техніки.

Президент доручив проінформувати про відповідні оновлення українське суспільство: «Люди повинні знати, що зроблено за цей місяць. Яким чином посилено оборонні спроможності держави».

Президент доручив Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу, Міністру внутрішніх справ докладно проінформувати про те, що було зроблено за цей період і наскільки зараз підвищуються наші можливості.

Президент також звернувся і до голів обласних державних адміністрацій, які розташовані у безпосередній близькості із кордоном з Російською Федерацією: «Теж проведена велика робота. Я, по-перше, їм дуже дякую. І, по-друге, також поінформувати суспільство – наскільки зараз зросли наші можливості для відповідного реагування».

«Ми говоримо не лише про захист територіальної цілісності, не лише про оборону кожного клаптика української землі, ми говоримо про безпеку людей. І головна вимога до Президента як Верховного Головнокомандувача, до Уряду, до Збройних Сил, до поліції, до прикордонників, до Національної гвардії, до Служби безпеки України – ключова позиція захистити людей», – наголосив Петро Порошенко.