В Олександрії під час розпиття алкоголю чоловік вдарив ножем свого родича

Під час спільного розпиття алкогольних напоїв у результаті сварки чоловік наніс своєму родичеві тілесні ушкодження.

Повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Так, 13 березня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про доставлення в лікарню чоловіка з ножовим пораненням.

“У результаті проведених слідчо-розшукових заходів було встановлено, що під час розпиття алкогольних напоїв між двома родичами виник конфлікт, внаслідок чого молодший із них отримав ножове поранення», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Горяний. Чоловікові, який наніс тілесні ушкодження родичу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи років (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 – замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідство триває.